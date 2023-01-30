В Москве вечером 30 января ожидается ухудшение погоды

Жителей Москвы предупредили об ухудшении погоды вечером 30 января, ожидается ветер с порывами до 17 м/с.
«По прогнозам синоптиков, сегодня после 18:00 и до 01:00 31 января в столице ожидаются сильный ветер с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Местами ожидается метель, возможно образование гололедицы.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в начале предстоящей рабочей недели.