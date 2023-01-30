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2 часа назад

В Москве вечером 30 января ожидается ухудшение погоды

RT на русском

Жителей Москвы предупредили об ухудшении погоды вечером 30 января, ожидается ветер с порывами до 17 м/с.

В Москве вечером 30 января ожидается ухудшение погоды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По прогнозам синоптиков, сегодня после 18:00 и до 01:00 31 января в столице ожидаются сильный ветер с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Местами ожидается метель, возможно образование гололедицы.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в начале предстоящей рабочей недели.

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