«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве

«Местами гололедица. Период предупреждения до 21:00 1 февраля», — говорится в сообщении о ситуации в Москве. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья. Кроме того, до 9:00 31 января жителей предупредили о порывах ветра до 17 метров в секунду.