Вильфанд предупредил москвичей о метелях 30 января

Москву в понедельник, 30 января, накроют метели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Сергей Киселев / АГН Москва

— Облака будут низкими, мрачными. Характер погоды изменится, — сказал синоптик.

Такие перемены, объяснил метеоролог, связаны со сменой циркуляции. Погодой в центре европейской части России начнет управлять циклон, ветер в столице усилится до 17 метров в секунду.

Кроме того, 30 января ожидается резкое падение атмосферного давления. Оно будет составлять 736 миллиметров ртутного столба, передает слова Вильфанд ТАСС.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что на следующей неделе ожидаются снегопады и резкое снижение температуры в выходные дни. Он отметил, что в первый день недели в столице будет пасмурно и без осадков.

До этого в центре погоды «Фобос» сообщили, что предстоящая неделя в Москве будет пасмурной с небольшими снегопадами.