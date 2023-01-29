Москвичей предупредили о радикальных переменах погоды в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что традиционно наиболее холодные дни зимы в столице - 31 января и 1 февраля - в 2023 году будут очень теплыми. Его прогноз приводит РИА Новости.

По словам метеоролога, температура воздуха в эти дни в Москве ожидается на 5-6°С выше климатической нормы. Как указали в Гидрометцентре, днем 31 января будет -2°С...0°С, а 1 февраля - -3°С...+2°С.

Накануне глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что снежная погода ожидается в Москве и области в выходные и на следующей неделе. До этого Вильфанд сообщал, что необычно теплая погода придет в несколько регионов России, воздушные массы из Атлантического океана принесут теплую погоду в Поволжье, на Урал и Западную Сибирь. При этом в Якутии будет стоять холодная погода с морозами до -50...-53°С.