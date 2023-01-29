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8 часов назад

В Москву придут снегопады

Моя Москва.онлайн

Начиная с воскресенья, 29 января, и на протяжении почти всей недели в Москве будет идти снег. Осадки будут не сильными, поэтому прирост снежного покрова составит от 2 до 4 см, отметили в центре погоды «Фобос».

Пришедший в столицу атмосферный фронт не значительно изменил уровень снежного покрова в Москве. В центральных районах он вырос на 1-2 см, а на севере на 2-3 см. НА метеостанциях, расположенных на ВДНХ, в Клину и Дмитрове, отмечается прирост снега на уровне 2 см. Новый циклон увеличит этот показатель.

Отмечается, что на протяжении последних 10 дней в Москве снежный покров уменьшался относительно климатической нормы. Небольшой его прирост не может не радовать синоптиков.

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