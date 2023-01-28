Москвичей предупредили о сильных гололеде и тумане

В Москве в ближайшие сутки ожидается туман с видимостью 200-700 метров и гололед. Об этом сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

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Уточняется, что неблагоприятный период будет сохраняться с 20:00 28 января до 9:00 29 января. Жителей столицы попросили воздержаться от поездок на личном автотранспорте и выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой.