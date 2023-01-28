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1 час назад

Москвичей предупредили о сильных гололеде и тумане

Lenta.ru

В Москве в ближайшие сутки ожидается туман с видимостью 200-700 метров и гололед. Об этом сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Москвичей предупредили о сильных гололеде и тумане
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что неблагоприятный период будет сохраняться с 20:00 28 января до 9:00 29 января. Жителей столицы попросили воздержаться от поездок на личном автотранспорте и выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой.

Ранее сообщалось, что из-за плохих погодных условий Белгородской области перевернулся КамАЗ с российскими военными. Другая резонансная авария с участием военного транспорта произошла в Донецкой народной республике в декабре 2022 года. Тогда из-за гололеда столкнулись перевозивший военнослужащих грузовик и микроавтобус. Трагедия произошла на автодороге Шахтерск — Торез. В результате ДТП погибли 16 человек, еще шестеро пострадали.

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