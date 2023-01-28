Метеорологи предупредили о погодном «кошмаре» в некоторых регионах РФ

Синоптики рассказали, что в части регионов России начнутся сильные погодные изменения. Обильные осадки в виде дождя накроют сразу несколько городов, а где-то и похолодает.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Уже с 29 января метеорологи прогнозируют резкое изменение погодных условий. Ожидается, что в южной части страны скоро начнутся сильные дожди.

В первую очередь погода поменяется в Сочи. Синоптики говорят, что ливни буду идти в городе в течение трех дней, а самый мощный из них начнется уже в будущий понедельник.

Северо-западную часть России тоже накроют осадки. В Санкт-Петербурге «кошмар» начнется уже в воскресенье – в городе наступит волна оттепели. Синоптики говорят, что потепление будет сопровождаться дождями, большими лужами, которые зальют дороги, а также таяньем снега.

Центральным регионам страны придется готовиться к морозам. Температура в Москве опустится до –6 градусов, что станет самым минимальным показателем за неделю.