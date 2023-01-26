В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
2 часа назад

Прогноз погоды: Власти Москвы предупредили о возможном гололеде до утра 27 января

Вечерняя Москваиещё 1

Гололед в городе может продлиться до 10:00 27 января. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Москвичей предупредили о возможном гололеде до утра 27 января
Фото:  Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

— Будьте внимательны и аккуратны на улице. При управлении автомобилем строго соблюдайте скоростной режим и дистанцию, — говорится в Telegram-канале комплекса.

Гололед образовался на улицах Москвы примерно к 18:00 четверга, 26 января. Городские службы постоянно проводят мониторинг состояния улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями в Москве.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», с чем могут быть связаны резкие перепады температуры.

Так, за последние несколько десятилетий увеличилась «повторяемость экстремальных событий» — от очень холодных до очень теплых. Эти перепады, подчеркнул Вильфанд, являются следствием изменения климата.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «ВМ», что эта неделя принесет горожанам солнце, а благодаря отсутствию ветра погода будет довольно комфортной.

Погода,Новости Москвы,Общество,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители