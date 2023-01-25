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7 минут назад

Прогноз погоды: Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Москва24

В предстоящие выходные в Москве ожидается небольшой снег и температура до 6 градусов ниже нуля, заявила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает РИА Новости.

Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные
Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

По ее словам, 28 и 29 января в столичном регионе сохранится повышенное атмосферное давление.

"Местами не исключен небольшой снег. В субботу дневная температура -1...-3 градуса. В воскресенье -1...-6 градусов", – сказала Позднякова, отметив, что эти значения превышают климатическую норму на 4–5 градусов.

Метеоролог отметила, что, несмотря на снегопады, снежный покров существенно не увеличится. Температурный фон останется выше климатической нормы на 4-5 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что гололедица в Москве сохранится до конца этой недели. Впоследствии в город придут снегопады и ледяное покрытие сойдет на нет.

Погода,Новости Москвы,Общество,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,
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