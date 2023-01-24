Огромные волны, метель и морозы: как замерзает Дальний Восток

Суровая зима накрыла Дальний Восток – ряд регионов ДФО замерзает, а где-то объявлено штормовое предупреждение, сообщает ИА DEITA.RU.

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На юге Сахалинской области видимость на дорогах во вторник, 24 января, резко ухудшилась из-за метели. Автомобилистов предупреждают об этом и призывают проявлять осторожность. В отдельных районах при движении по трассе едва ли можно разглядеть дорогу (речь про Долинский и Корсаковский районы).

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Близ столицы региона также метель – она разыгралась в Анивском районе, в пригороде Южно-Сахалинска. Очевидцы сообщают о массовом ДТП, произошедшем в условиях плохой видимости. По словам синоптиков, не отступит метель и в ближайшие дни – погода испортится в Северо-Курильском районе 25-26 января. При этом ожидаются обильные осадки и порывы ветра до 15 м/с. В связи с этим на Сахалине и Курилах объявили штормовое предупреждение.

Море в водах Камчатского края неспокойно – в акваториях региона ожидаются волны высотой до 10 метров, пишет «Тасс». Штормовое предупреждение объявлено и на Камчатке, и касается акватории Охотского моря, Тихого океана и Берингова моря. Специалисты МЧС региона перечислили районы, которых коснётся опасное явление. Во второй половине дня высокие (8-10 метров) волны ожидаются в Усть-Большерецком муниципальном районе, Елизовском муниципальном районе, Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском и Усть-Камчатском муниципальных районах и в Алеутском муниципальном округе.

«Днём 26 января явление распространится в районы 11270 (Карагинский муниципальный район), 11280 (Олюторский муниципальный район), 11290 (акватория Берингова моря)», – предупреждают в МЧС Камчатки и добавляют, что явление в перечисленных районах сохранится до середины дня 27 января.

В МЧС поясняют, что подобное волнение в море не представляет опасности для населённых пунктов, чего нельзя сказать о судах в море – повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

В Приморском крае существенно похолодало: столбик термометра замер на отметке -27 градусов в северных районах Приморья ночью, и -22 градусов во Владивостоке днём. При этом сервис погоды gismeteo любезно подсказывает, что ощущаются эти самые -22 как -36, а виной всему высокая влажность и ветер.

Автомобилисты в Большом Камне пожаловались, что машина с утра отказалась заводиться и работать в такой мороз. Жители Владивостока отмечают, что на улице становится сложно дышать, особенно поутру, когда даже солнце не помогает хоть немного прогреть воздух. Замерзла даже бухта Золотой Рог, что по словам старожилов, случается весьма редко.