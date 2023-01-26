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6 часов назад

В Подмосковье снова будет плюсовая температура

Вести Подмосковьяиещё 4

В четверг, 26 января, в Москве и Московской области ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки, во дворах по-прежнему скользко. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России. Сегодня в Москве температура воздуха будет колебаться от плюс 1 до минус 1 градуса мороза. В Подмосковье этот диапазон составит от плюс 1 до минус 4 градусов.

Ветер юго-западный в 5-10метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня будет находиться на отметке в 752 мм ртутного столба. В ночь на пятницу в регионе ожидается от 2 до 4 градусов ниже нуля. При облачной погоде пройдет небольшой снег. Ветер со скоростью от 2 до 7 метров в секунду будет переменных направлений. Давление упадет на один пункт. 

Сейчас в Москве минус 3 градуса. Снега нет, ветер дует со скоростью в 3,6 метров в секунду. Относительная влажность составляет 84%, а атмосферное давление — 750 мм ртутного столба.

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