Синоптики рассказали о погоде в Москве

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26 минут назад

Прогноз погоды: В Москве ожидаются гололедица и до -3 градусов

Газета.Ru

По данным Гидрометцентра России, во вторник, 24 января в столице ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает Общественная служба новостей.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днём столбики термометров покажут от минус 3 до минус 1, а в ночь с 24 на 25 января прогнозируется до 5 градусов мороза.

Днём в области температура будет достигать 0 градусов, а в ночное время суток она опустится до минус 8-3 градусов.

"Преимущественно без осадков. Местами гололедица", — отмечается в прогнозе.

Как напоминает сайт "Подмосковье сегодня", ранее стало известно, что в начале текущей недели в Москве столбики термометров продержатся в районе нуля градусов.

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