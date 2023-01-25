Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в среду, 25 января, в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет -2…0°С, в ночь на четверг в столице похолодает до 4°С мороза. В Подмосковье температура днем опустится до 5°С мороза, ночью — до -7°С.

"Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица", — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Скорость юго-западного ветра не превысит в среду 9 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 758 мм ртутного столба.