Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в среду, 25 января, в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в Москве будет -2…0°С, в ночь на четверг в столице похолодает до 4°С мороза. В Подмосковье температура днем опустится до 5°С мороза, ночью — до -7°С.
"Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица", — говорится в сообщении Гидрометцентра.
Скорость юго-западного ветра не превысит в среду 9 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 758 мм ртутного столба.
Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что жителей столицы ожидает небольшой мороз. По ее словам, после вторника температура воздуха днем будет колебаться в диапазоне -2…-7 градусов. Ночью температура опустится до -6…-11 градусов, добавила Позднякова. До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Москве в конце января ожидаются снегопады, высота снежного покрова достигнет 29–34 см.