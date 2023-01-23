Москвичам пообещали «мягкую и комфортную» погоду

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление до 0 градусов в Москве и Подмосковье к концу текущей недели. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в столичном регионе погодой будет управлять антициклон, из-за чего ее можно будет назвать «мягкой и комфортной».

Синоптник также отметил, что самая холодная ночь ожидается во вторник, 24 января, — тогда в столице будет от -6 до -8 градусов. Вместе с тем в низинных районах Московской области может быть холоднее — до -15 градусов. С этого же дня в столичном регионе начнет ослабевать гололедица.