В Москве ожидается облачная погода и до 3 градусов мороза

Облачная погода, преимущественно без осадков, гололедица и до минус трех градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет от 1 до 3 градусов мороза, в ночь на вторник - до минус 8 градусов.
Ветер слабый. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба.
В Подмосковье температура будет колебаться от 1 до 6 градусов ниже нуля. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов, местами до минус 15 градусов.
В столице и области будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Период предупреждения продлится до 10:00 24 января.