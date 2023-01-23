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8 часов назад

Прогноз погоды: В Москве ожидается облачная погода и до 3 градусов мороза

ТАСС

Облачная погода, преимущественно без осадков, гололедица и до минус трех градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидается облачная погода и до 3 градусов мороза
Фото: ТАССТАСС

Днем в столице будет от 1 до 3 градусов мороза, в ночь на вторник - до минус 8 градусов.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться от 1 до 6 градусов ниже нуля. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов, местами до минус 15 градусов.

В столице и области будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Период предупреждения продлится до 10:00 24 января.

Погода,Новости Москвы,
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