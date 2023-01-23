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11 часов назад

Прогноз погоды: В ряде российских регионов ожидается аномальное потепление

Lenta.ruиещё 15

В конце текущей недели в некоторых регионах России температура воздуха поднимется на 8-12 градусов выше климатической нормы. Такое прогноз дал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ряде российских регионов спрогнозировали аномальное потепление
Фото: ТАССТАСС

«Северную половину Урала ожидает заметное потепление. Уже в конце недели в Екатеринбурге, например, температура будет выше нормы на 8-10 градусов», — отметил он. Также заметное потепление ожидается в Омской, Томской, Новосибирской, Кировской, Нижегородской областях, а также Пермском крае. «Впечатляющие аномалии», — подчеркнул метеоролог.

Кроме того, по словам Вильфанда, воздушные массы из Атлантики принесут аномальное тепло в центральные и южные районы Красноярского края. Температура в регионе поднимется на 12 градусов выше климатической нормы. Мягкая погода ожидает Центральный федеральный округ, добавил метеоролог.

Погода,Общество,Новости регионов,Роман Вильфанд,
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