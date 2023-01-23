В ряде российских регионов спрогнозировали аномальное потепление

«Северную половину Урала ожидает заметное потепление. Уже в конце недели в Екатеринбурге, например, температура будет выше нормы на 8-10 градусов», — отметил он. Также заметное потепление ожидается в Омской, Томской, Новосибирской, Кировской, Нижегородской областях, а также Пермском крае. «Впечатляющие аномалии», — подчеркнул метеоролог.