Синоптики пообещали москвичам снегопады

В Москве 30 и 31 января ожидаются снегопады, высота снежного покрова в столице вырастет с нынешних 23 см до 29-34 см, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Настоящие снегопады, предварительно, прогнозируются в самые последние дни месяца - 30 и 31 января», - подчеркнул Тишковец.

Синоптик отметил, что обычно в конце января наступают сильные морозы, однако в этом году их приход не ожидается.

По данным метеоролога, высота снежного покрова в столичном регионе подрастет с нынешних 23 см до 29-34 см.