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59 минут назад

Синоптики пообещали москвичам снегопады

Илья Родин

В Москве 30 и 31 января ожидаются снегопады, высота снежного покрова в столице вырастет с нынешних 23 см до 29-34 см, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом пишет РИА «Новости».

Синоптики пообещали москвичам снегопады
Фото: 

«Настоящие снегопады, предварительно, прогнозируются в самые последние дни месяца - 30 и 31 января», - подчеркнул Тишковец.

Синоптик отметил, что обычно в конце января наступают сильные морозы, однако в этом году их приход не ожидается.

По данным метеоролога, высота снежного покрова в столичном регионе подрастет с нынешних 23 см до 29-34 см.

Ранее Тишковец рассказал, что в этом году в России может быть ранняя весна. Температура воздуха в феврале и марте будет на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Погода,Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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