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5 часов назад

Прогноз погоды: На следующей неделе в Москву вернутся морозы

Mos.ru

В городе будет облачно, осадков при этом не ожидается.

На следующей неделе в Москву вернутся морозы
Фото: М. Денисова. Mos.ruМ. Денисова. Mos.ru

В ближайшие дни в Москве будет облачно и без существенных осадков. В выходные горожанам следует быть осторожнее — синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

В субботу, 21 января, днем в столице будет около нуля, вечером температура начнет понижаться. В ночь на воскресенье возможны заморозки до минус шести градусов, днем — от минус одного до минус трех.

В понедельник, 23 января, днем столбики термометров опустятся до четырех градусов мороза, во вторник — до 10 градусов, а в среду — до восьми градусов. Во вторник и среду в ночное время синоптики прогнозируют до 13 градусов ниже нуля. При этом ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Сообщить о наледи во дворах, на пешеходных дорожках и в парковочных карманах горожане могут через единый диспетчерский центр по телефону: +7 495 539-53-53. Оставить заявку можно также с помощью сервиса «Вызов мастера» на mos.ru и в приложении «Электронный дом».

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