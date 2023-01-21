На следующей неделе в Москву вернутся морозы

В городе будет облачно, осадков при этом не ожидается.

Фото: М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

В ближайшие дни в Москве будет облачно и без существенных осадков. В выходные горожанам следует быть осторожнее — синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

В субботу, 21 января, днем в столице будет около нуля, вечером температура начнет понижаться. В ночь на воскресенье возможны заморозки до минус шести градусов, днем — от минус одного до минус трех.

В понедельник, 23 января, днем столбики термометров опустятся до четырех градусов мороза, во вторник — до 10 градусов, а в среду — до восьми градусов. Во вторник и среду в ночное время синоптики прогнозируют до 13 градусов ниже нуля. При этом ожидается переменная облачность без существенных осадков.