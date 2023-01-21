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1 час назад

На севере Сахалина объявили штормовое предупреждение

ТАСС

Штормовое предупреждение объявлено на 22 января в двух районах на севере Сахалина из-за сильного снега и ветра скоростью до 20 м/с, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На севере Сахалина объявили штормовое предупреждение
Фото: ТАССТАСС

По информации сахалинского управления Росгидромета, в воскресенье на территории Охинского и Ногликского районов прогнозируются местами сильный снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метель.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в администрации этих муниципалитетов и взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию.

Погода,МЧС России,Росгидромет,
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