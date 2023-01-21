На севере Сахалина объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено на 22 января в двух районах на севере Сахалина из-за сильного снега и ветра скоростью до 20 м/с, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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По информации сахалинского управления Росгидромета, в воскресенье на территории Охинского и Ногликского районов прогнозируются местами сильный снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метель.