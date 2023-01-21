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2 часа назад

Прогноз погоды: Жителей Москвы предупредили о гололедице и морозе 21 января

Вечерняя Москваиещё 2

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, местами сильная гололедица и до шести градусов ниже нуля ожидает жителей столичного региона в предстоящую субботу, 21 января. Таким прогнозам поделились специалисты российского Гидрометцентра.

Жителей Москвы предупредили о гололедице и морозе 21 января
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В дневное время суток температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от -2 до 0 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -6 градусов. В Подмосковье днем ожидается от -5 до 0 градусов, при этом ночью — до девяти градусов мороза.

Также на сайте Гидрометцентра прогнозируется южный и юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. При этом атмосферное давление составит 759-760 миллиметров ртутного столба.

К концу текущей рабочей недели атмосферное давление в Москве начнет расти. Об этом «Вечерней Москве» накануне рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По словам специалиста, в субботу, 21 января, атмосферное давление будет превышать норму на 8–10 единиц. При этом на следующий день показатели достигнут 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы на 16–18 единиц.

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