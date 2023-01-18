На Москву идет ледяной дождь

19 января жителей Москвы ожидает ледяной дождь и сильные порывы ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале Городское хозяйство Москвы.
«В ближайшие часы и до утра 19 января в столице ожидаются ледяной дождь, местами гололед. <...> До 15:00 19 января в столице возможен ветер с порывами до 17 м/с», – говорится в сообщении.
Ведомство также призвало москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на улице, а также сохранять осторожность при управлении автомобилем – соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Ранее Гидрометцентр России продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве из-за гололёда.