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3 часа назад

Прогноз погоды: На Москву обрушится ледяной дождь в ночь на Крещение

Елена Прошина

19 января жителей Москвы ожидает ледяной дождь и сильные порывы ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале Городское хозяйство Москвы.

На Москву идет ледяной дождь
Фото: ТАССТАСС

«В ближайшие часы и до утра 19 января в столице ожидаются ледяной дождь, местами гололед. <...> До 15:00 19 января в столице возможен ветер с порывами до 17 м/с», – говорится в сообщении.

Ведомство также призвало москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на улице, а также сохранять осторожность при управлении автомобилем – соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Ранее Гидрометцентр России продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве из-за гололёда.

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