Развеян миф о рождественских и крещенских морозах в Москве

«В нынешнем веке на Крещение за 22 года ночная температура четыре раза была выше нуля, это очень тепло. В диапазоне от нуля до минус 7 градусов она была семь раз, это теплая погода. То есть в половине случаев погода была теплая и очень теплая, а вот температура в минус 15-20 градусов - это действительно холодная погода. В нынешнем веке она была всего два раза, а ниже 25 градусов - только один раз, в 2006 году», - сказал Вильфанд.