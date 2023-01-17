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3 часа назад

Прогноз погоды: Вильфанд развеял миф о рождественских и крещенских морозах в Москве

Агентство «Москва»иещё 1

Представление о регулярных крещенских морозах не подтверждается статистикой, в XXI веке погода в Москве в эти дни в половине случаев оставалась теплой, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Развеян миф о рождественских и крещенских морозах в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В нынешнем веке на Крещение за 22 года ночная температура четыре раза была выше нуля, это очень тепло. В диапазоне от нуля до минус 7 градусов она была семь раз, это теплая погода. То есть в половине случаев погода была теплая и очень теплая, а вот температура в минус 15-20 градусов - это действительно холодная погода. В нынешнем веке она была всего два раза, а ниже 25 градусов - только один раз, в 2006 году», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что эта тенденция в целом касается последних 145 лет.

«Мы усреднили температуру в Москве за 145 лет, за весь период инструментальных наблюдений. Если бы были в Рождество и на Крещение частые морозы, то это было бы видно при усреднении, но ничего подобного», - подчеркнул синоптик.

Погода,Новости Москвы,Общество,Роман Вильфанд,
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