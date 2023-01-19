Температура в Якутии упала до минус 61

Утром 19 января на метеостанции Тонгулах в Горном районе Якутии зафиксировали температуру в -61 градус.
Также, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЯУГМС), в городе Томмот было -57 градусов, в Крестяхе, Верхневилюйске и Нюрбе – до -55, в селе Бердигестях Горного района термометр показал -54, а в Якутске до -49 градусов.
Как сказано в Telegram-канале управления, аномально холодная погода ожидается в Якутии до 22 января. По словам синоптиков, среднесуточная температура падает ниже климатической нормы на семь градусов и более.