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2 часа назад

Температура в Якутии упала до минус 61

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Утром 19 января на метеостанции Тонгулах в Горном районе Якутии зафиксировали температуру в -61 градус.

Температура в Якутии упала до минус 61
Фото: ТАССТАСС

Также, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЯУГМС), в городе Томмот было -57 градусов, в Крестяхе, Верхневилюйске и Нюрбе – до -55, в селе Бердигестях Горного района термометр показал -54, а в Якутске до -49 градусов.

Как сказано в Telegram-канале управления, аномально холодная погода ожидается в Якутии до 22 января. По словам синоптиков, среднесуточная температура падает ниже климатической нормы на семь градусов и более.

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