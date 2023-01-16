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34 минуты назад

Вильфанд: Мрачная и дождливая погода ожидает москвичей на Крещение

Агентство «Москва»иещё 2

В Москве 19 января, в праздник Крещения, будет тепло, ветрено и дождливо. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичам предсказали мрачную погоду на Крещение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Погода на Крещение будет не то, что теплая, а очень теплая. Уже начиная со среды в Москве прогнозируется плюс 1-3 градуса и небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Это потепление не вызовет теплого отклика в душе, потому что прогнозируются увеличение влажности, плотные низкие облака, солнца мы не увидим, и усиление ветра до 18 м/с. В четверг - наиболее сильная фаза перемещения теплых воздушных масс со средиземного побережья Африки, что приведет к тому, что ночью и днем температура будет положительная: ночью от 0 до плюс 3, а днем она будет повышаться даже до плюс 5, будет облачно, и уже никаких сомнений, что будет дождь. Так что на Крещение будет ветрено, мрачно, осадки во всех трех фазах», - сказал Вильфанд.

Температура воздуха будет более чем на 25 градусов выше, чем в Рождество, уточнил синоптик. «Крещенских морозов ждать точно не стоит. В пятницу - и ночью, и днем температура также будет около 0, аналогичная погода будет в субботу и воскресенье с небольшим понижением на 3-4 градуса, но она все равно будет выше нормы», - пояснил синоптик.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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