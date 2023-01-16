Москвичам предсказали мрачную погоду на Крещение

«Погода на Крещение будет не то, что теплая, а очень теплая. Уже начиная со среды в Москве прогнозируется плюс 1-3 градуса и небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Это потепление не вызовет теплого отклика в душе, потому что прогнозируются увеличение влажности, плотные низкие облака, солнца мы не увидим, и усиление ветра до 18 м/с. В четверг - наиболее сильная фаза перемещения теплых воздушных масс со средиземного побережья Африки, что приведет к тому, что ночью и днем температура будет положительная: ночью от 0 до плюс 3, а днем она будет повышаться даже до плюс 5, будет облачно, и уже никаких сомнений, что будет дождь. Так что на Крещение будет ветрено, мрачно, осадки во всех трех фазах», - сказал Вильфанд.