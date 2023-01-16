Россиянам рассказали о погоде в феврале

Жителям Центральной России не стоит ожидать аномальных морозов во второй половине января и в феврале, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, вторая половина января и февраль будут сравнительно теплыми для этой части страны, без экстремальных холодов.
«По долгосрочным прогнозам, нас ждет только повышенный температурный режим. На несколько градусов теплее, чем должно быть по многолетним значениям (нормы для конкретных регионов. — прим.). То есть вторая половина января и февраль будут подекадно или по семидневкам теплее, чем должны быть по многолетним нормам», — рассказал Тишковец.
Он также добавил, что в конце зимы и в марте возможны «волны холода», но аномальные морозы в центральные регионы страны уже не вернутся. Тишковец подчеркнул, что пик морозов этой зимой уже пройден.
Ранее Тишковец сообщил, что на этой неделе москвичей ожидает оттепель и до плюс 4 градусов. Высота снежного покрова уменьшится с 27 до 23 сантиметров, пройдут ледяные дожди.