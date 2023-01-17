Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей о мокром снеге и гололедице, которые ожидаются во вторник, 17 января. Его слова передает РИА Новости.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

«Погода облачная, пройдет небольшой снег переходящий в мокрый снег. На дорогах и тротуарах гололедица», — рассказал Леус. По его словам, в Москве ожидается около нуля градусов, в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2 градусов.

Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-восточный, порывистый, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. Причиной такой погоды станет приближающийся с юго-запада теплый атмосферный фронт.