Тельцам нужно отделить мух от кофе, а Львы могут позволить себе легкое мошенничество

"Первоисточник" публикует гороскоп на 16 января.

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Овен Сегодня, к сожалению, ваши прекрасные идеи, сколь бы верными и своевременными они не были, большого толку не принесут. Их лучше не озвучивать по крайней мере до завтра, чтобы не пришлось потом повторяться.

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Телец Постарайтесь сегодня не смешивать личные взаимоотношения с остальными. Мух от кофе все-таки следует отделять. В противном случае велика вероятность ляпнуть что-нибудь не совсем адекватное ситуации.

Близнецы Коль скоро вы страдаете от недостатка информации, пользуйтесь своей способностью строить предположения поактивнее. Сегодня вам не помешает некоторая осмотрительность.

Рак Побалуйте себя сегодня. Постарайтесь усладить собственную особу насколько возможно более разнообразно и полно. Так, чтобы назавтра трудно было вспомнить о происшедшем.

Лев Сегодня вы можете позволить себе легкое мошенничество, так сказать, двурушничество. Но не увлекайтесь, не стоит давать себя хоть в чем-то заподозрить, даже если вы действуете исключительно с благими намерениями.

Дева Если кто-то ожидает, что сегодня вы будете выполнять его распоряжения, то он крупно ошибается. Сегодня вы будете неимоверно упрямы, и скорее заставите весь мир плясать под собственную дудку, чем уступите позиции хоть на йоту.

Весы Сегодня ни у кого не будет от вас секретов. Не стоит думать, что это хорошо, напротив, вас могут завалить многочисленными признаниями, острой необходимости в которых, надо полагать, не будет.

Скорпион Сегодня в глубине вашего подсознания может проснуться сила достаточно мощная для осуществления самых несбыточных надежд. Если сумеете ее использовать в мирных целях - считайте - повезло, оставите без внимания - отделаетесь головной болью.

Стрелец Сегодня вас будет снедать нетерпение. Либо вы позволите ему доесть себя до основания, либо с помощью небольшого усилия воли преобразуете его в более полезный вид энергии. Выбирайте.

Козерог Сегодня вам трудно будет сохранить объективность - слишком уж сильны будут бушующие в вашей душе порывы придушить кого-то, кто отчаянно мешает вам спокойно жизнедеять. Да бог с ним, с болезным, его же пожалеть надо. Причем лучше вслух. Обидней будет.

Водолей Сегодня наиболее вероятным чувством для вас будет скука. Справиться вам с ней вряд ли удастся, так что постарайтесь найти еще кого-нибудь в столь же тоскливом настроении. Вместе вы будете скучать продуктивнее.