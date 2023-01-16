Москвичам назвали дату начала оттепели

Оттепель начнется в Москве и Подмосковье во вторник и продлится почти до конца недели. Температура по ощущениям будет ниже, усиление ветра, небольшие осадки, в том числе в виде дождя, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Нас ожидает потепление. Во вторник днем уже прогнозируется от 0 до плюс 2 градусов, в среду - плюс 1-3 градуса. Из-за противостояния разных барических систем будет усиление ветра с понедельника до 15 м/с. В среду он усилится даже до 18 м/с, поэтому москвичи не ощутят прелести и радости от этого повышения температуры. Будет очень некомфортно - низкие облака, все время небольшие осадки, ветер. Эффективная температура (по ощущениям - прим. ТАСС) будет, конечно, другой", - сказал он.
По словам Вильфанда, в понедельник в Московском регионе ожидается небольшой снег, во вторник - снег и мокрый снег, в среду и последующие дни недели - снег, мокрый снег и дождь. "Но осадки все время будут небольшими. Кроме того, все дни прогнозируется гололедица", - отметил он.
Теплая погода в Москве будет сохраняться практически до конца недели. Небольшое понижение температуры ожидается в воскресенье. "В четверг днем будет 2-4 градуса тепла в самой Москве и 1-5 градусов тепла по области. В пятницу и субботу тоже температура высокая. Она начнет немного понижаться в воскресенье - на 2-4 градуса", - сказал метеоролог.