Москвичам назвали дату начала оттепели

"Нас ожидает потепление. Во вторник днем уже прогнозируется от 0 до плюс 2 градусов, в среду - плюс 1-3 градуса. Из-за противостояния разных барических систем будет усиление ветра с понедельника до 15 м/с. В среду он усилится даже до 18 м/с, поэтому москвичи не ощутят прелести и радости от этого повышения температуры. Будет очень некомфортно - низкие облака, все время небольшие осадки, ветер. Эффективная температура (по ощущениям - прим. ТАСС) будет, конечно, другой", - сказал он.