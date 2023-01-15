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1 час назад

Прогноз погоды: Синоптики пообещали москвичам снег 15 января

Вечерняя Москва

В воскресенье, 15 января, в столичном регионе ожидается облачная погода, будет идти снег.

Синоптики пообещали москвичам снежную и теплую погоду 15 января
Фото: ТАССТАСС

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 3–7 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 2–8 градусов мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 3–5 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 13 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до 21:00 вторника, 17 января. Также в Московском регионе с 21:00 воскресенья, 15 января, до 21:00 понедельника, 16 января, действует предупреждение о «желтом» уровне опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова поделилась с «ВМ», что в эти выходные температура в городе будет на пару градусов выше нормы. В некоторых частях столицы даже могут установиться слабоположительные температуры.

Погода,Новости Москвы,Татьяна Позднякова,
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