В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
28 минут назад

Терапевты рассказали о способах приспособиться к резкой смене погоды

Lenta.ruиещё 1

Врачи-терапевты Людмила Лапа и Надежда Чернышова рассказали о способах приспособиться к резкой смене погоды. Мнением специалисты поделились с RT.

Терапевты рассказали о способах приспособиться к резкой смене погоды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лапы, при перемене погоды первой реагирует сосудистая система — появляются головные боли, утомляемость. Обостряются хронические заболевания, также могут возникнуть боли в животе. Помимо этого, при изменении температуры велик риск заболеть ОРВИ или гриппом, отметила врач.

Однако Чернышова предупредила, что если одеться слишком тепло, то вполне вероятно можно вспотеть, перегреться, а затем переохладиться. Важно обеспечить возможность менять слои одежды — к примеру, снять куртку и остаться в рубашке.

Помимо этого, терапевт Чернышова посоветовала проводить как можно больше времени на свежем воздухе, проветривать помещение и поддерживать физическую активность.

Ранее кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина назвала редкие и нетипичные симптомы гриппа. Врач подчеркнула, что для гриппа нетипичны боль в животе и жидкий стул, а также отсутствие повышенной температуры тела.

Погода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители