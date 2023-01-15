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45 минут назад

Температура в Якутии достигла отметки в минус 62 градуса

Елена Прошина

В Якутии температура воздуха опустилась до минус 62 градуса. Отметку зафиксировали на метеорологической станции Тонгулах в Горном районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЯУГМС).

Температура в Якутии достигла отметки в минус 62 градуса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, по состоянию на 00:00 мск температура на станции достигла минус 62 градуса. В управлении добавили, что до станции тяжело добраться, однако у работников есть все необходимое оборудование для проведения гидрометеорологических наблюдений. Специалистов также своевременно обеспечивают продуктами питания, специальной одеждой, ГМС и дровами.

Температура воздуха в Якутске остается на низких отметках. По состоянию на 02:00 мск мороз достиг 50 градусов. Наблюдается плотный туман.

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