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52 минуты назад

Стало известно, когда в Москве температура воздуха поднимется выше ноля

News.ru

На грядущей неделе температура воздуха в Москве прогреется до +6 градусов, передают «Известия» прогноз научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. Потепление будет нарастать в течение будней и уже во вторник превысит нулевую отметку термометра.

Стало известно, когда в Москве температура воздуха поднимется выше ноля
Фото: News.ruNews.ru

Температура [на сегодняшний день] выше нормы примерно на 4–5 градусов. Это выше многолетних значений, которые характерны для середины месяца. В дальнейшем температура будет еще повышаться, воздушные массы будут приходить еще и со Средиземного моря, поэтому уже во вторник [17 января] температура перевалит за нулевую отметку, — предупредил Вильфанд.

Осадки будут незначительными. Наиболее заметное повышение температуры придется на конец будней: ночью температура составит будет опускаться до нуля, днем — до +4, а на юго-западе даже до +6, прогнозирует синоптик.

Ранее в Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности на 15 января с 07:00 до 13:00. В городе ожидается усиление ветра.

В Якутии 14 января столкнулись 10 машин. Авария произошла в сложных погодных условиях — температура воздуха в Якутии в выходные опустилась до -50 градусов.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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