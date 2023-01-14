В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности будет действовать утром 15 января в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра. Ожидается, что порывы будут достигать местами 17 м/с, сообщили в пресс-службе администрации города.
"По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга 15 января с 7 до 13 часов объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. <…> Местами ожидается усиление южного, юго-восточного ветра до 15-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Власти города просят жителей быть осторожными при нахождении на открытых пространствах, автомобилистов - соблюдать осторожность в связи с повышенным риском ДТП.