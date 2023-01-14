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1 час назад

Прогноз погоды: В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

ТАССиещё 2

Желтый уровень погодной опасности будет действовать утром 15 января в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра. Ожидается, что порывы будут достигать местами 17 м/с, сообщили в пресс-службе администрации города.

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга 15 января с 7 до 13 часов объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. <…> Местами ожидается усиление южного, юго-восточного ветра до 15-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Власти города просят жителей быть осторожными при нахождении на открытых пространствах, автомобилистов - соблюдать осторожность в связи с повышенным риском ДТП.

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