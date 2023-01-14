В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга 15 января с 7 до 13 часов объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. <…> Местами ожидается усиление южного, юго-восточного ветра до 15-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.