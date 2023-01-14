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15 минут назад

Прогноз погоды: На Москву обрушится ледяной дождь

Майк Габриелян

В субботу в Москве пройдет ледяной дождь, на тротуарах и дорогах возникнет гололед. Непогода ожидается уже в ближайшие часы, она продлится до конца дня. Об этом сообщает телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

На Москву обрушится ледяной дождь
Фото: РамблерРамблер

«В ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ледяной дождь, гололед», - сказано в сообщении.

Пешеходов просят быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистам необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее синоптики заявили, что «февраль даст всем прикурить».

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