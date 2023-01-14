На Москву обрушится ледяной дождь

В субботу в Москве пройдет ледяной дождь, на тротуарах и дорогах возникнет гололед. Непогода ожидается уже в ближайшие часы, она продлится до конца дня. Об этом сообщает телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.
«В ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ледяной дождь, гололед», - сказано в сообщении.
Пешеходов просят быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистам необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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