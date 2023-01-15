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3 часа назад

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 17 января

Вечерняя Москваиещё 1

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до 21:00 вторника, 17 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности
Фото: Софья Сандурская / АГН МоскваСофья Сандурская / АГН Москва

— Желтый — погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения — до 21:00 17 января, — сказано в сообщении.

Также в Московском регионе с 21:00 воскресенья, 15 января, до 21:00 понедельника, 16 января, действует предупреждение о «желтом» уровне опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова поделилась с «ВМ», что в эти выходные температура в городе будет на пару градусов выше нормы. В некоторых частях столицы даже могут установиться слабоположительные температуры.

«Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры необходимо соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе в период гололеда. По словам травматолога-ортопеда и кандидата медицинских наук Константина Тернового, чаще всего при пеших прогулках горожане допускают три грубые ошибки.

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