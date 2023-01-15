В Якутии зафиксировали температуру в минус 62 градуса

Температура воздуха в минус 62 градуса зафиксирована утром в воскресенье на метеорологической станции Тонгулах в Горном районе Якутии. Об этом сообщается в Telegram-канале Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЯУГМС).

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Согласно сообщению, по состоянию на 00:00 мск температура на станции составила минус 62 градуса. Как отметили в ЯУГМС, станция труднодоступная, но обеспечена всем необходимым оборудованием для проведения гидрометеорологических наблюдений.

Населенный пункт Тонгулах расположен в 60 км от села Кептин, центра Малтанинского наслега (сельского поселения).

Кроме того, по свидетельству метеорологов, в райцентре Горного района, селе Бердигестях, температура понизилась до 59 градусов. Минус 50 градусов и ниже зарегистрированы в 30 пунктах наблюдений - Сангар, Верхневилюйск, Вилюйск, Покровск, Нюрба, Теплый Ключ, Оленек, Эйик, Батамай и др.