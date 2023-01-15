В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
3 часа назад

В Якутии зарегистрировали температуру в минус 62 градуса

ТАССиещё 5

Температура воздуха в минус 62 градуса зафиксирована утром в воскресенье на метеорологической станции Тонгулах в Горном районе Якутии. Об этом сообщается в Telegram-канале Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЯУГМС).

В Якутии зафиксировали температуру в минус 62 градуса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно сообщению, по состоянию на 00:00 мск температура на станции составила минус 62 градуса. Как отметили в ЯУГМС, станция труднодоступная, но обеспечена всем необходимым оборудованием для проведения гидрометеорологических наблюдений.

Населенный пункт Тонгулах расположен в 60 км от села Кептин, центра Малтанинского наслега (сельского поселения).

Кроме того, по свидетельству метеорологов, в райцентре Горного района, селе Бердигестях, температура понизилась до 59 градусов. Минус 50 градусов и ниже зарегистрированы в 30 пунктах наблюдений - Сангар, Верхневилюйск, Вилюйск, Покровск, Нюрба, Теплый Ключ, Оленек, Эйик, Батамай и др.

В Якутске продолжают держаться низкие температуры. По состоянию на 02:00 мск температура составила 50 градусов мороза. Наблюдается плотный туман.

Погода,Новости регионов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители