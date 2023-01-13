Морозы до 38 градусов ударят по Хабаровску

Отмечается, что температура в регионе начнет падать с 14 января. Она опустится на 11 градусов ниже нормы. Днем будет до минус 30.

Спасатели порекомендовали жителям Хабаровского края не выходить на улицу без особой надобности, а также отменить на время поездки на автомобилях. Кроме того, не стоит в это время гулять в лесу и выезжать на охоту или рыбалку. Также важно следить за реакцией организма, чтобы не получилось обморожения.