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2 часа назад

Прогноз погоды: Морозы до 38 градусов ударят по Хабаровску

Мир24иещё 1

Морозы до 38 градусов ударят по Хабаровску. Синоптики утверждают, что столбики термометров продержатся на экстремальных значениях до 22 января, сообщается на сайте регионального правительства.

Морозы до 38 градусов ударят по Хабаровску
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что температура в регионе начнет падать с 14 января. Она опустится на 11 градусов ниже нормы. Днем будет до минус 30.

Спасатели порекомендовали жителям Хабаровского края не выходить на улицу без особой надобности, а также отменить на время поездки на автомобилях. Кроме того, не стоит в это время гулять в лесу и выезжать на охоту или рыбалку. Также важно следить за реакцией организма, чтобы не получилось обморожения.

Во все муниципалитеты Хабаровского края направлены инструкции по минимизации рисков возможных аварий и чрезвычайных ситуаций. Оперативные службы будут находиться в режиме повышенной готовности.

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