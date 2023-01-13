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1 час назад

Прогноз погоды: Вильфанд заявил, что крещенских морозов в Москве не будет

ТАСС

Сильные морозы не прогнозируются в Москве в праздник Крещения Господня 19 января. Не исключено, что будет оттепель, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд исключил крещенские морозы в Москве
Фото: ТАССТАСС

"Пока что морозов на Крещение не ожидается. Абсолютно все прогностические схемы об этом говорят, но дать точный прогноз можно будет чуть позже", - рассказал он.

По словам метеоролога, вполне вероятно, что 19 января в Москве будет сохраняться оттепель.

Ранее Вильфанд сообщил, что в Москве прогнозируется оттепель с 15 января. Воздух будет прогреваться до плюс 1 градуса днем в воскресенье, а во вторник - уже до плюс 5 градусов.

По традиции он сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях. В Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России сообщили, что проверят безопасность крещенских купелей по всей стране в ближайшие дни.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,МЧС России,
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