Вильфанд исключил крещенские морозы в Москве

Сильные морозы не прогнозируются в Москве в праздник Крещения Господня 19 января. Не исключено, что будет оттепель, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Пока что морозов на Крещение не ожидается. Абсолютно все прогностические схемы об этом говорят, но дать точный прогноз можно будет чуть позже", - рассказал он.
По словам метеоролога, вполне вероятно, что 19 января в Москве будет сохраняться оттепель.
Ранее Вильфанд сообщил, что в Москве прогнозируется оттепель с 15 января. Воздух будет прогреваться до плюс 1 градуса днем в воскресенье, а во вторник - уже до плюс 5 градусов.
По традиции он сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях. В Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России сообщили, что проверят безопасность крещенских купелей по всей стране в ближайшие дни.