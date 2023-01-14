Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

На следующей неделе в столицу придет небольшой потепление, днем столбики термометров смогут достигнуть отметки до одного градуса тепла. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 14 января.

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Так, в выходные, 14-15 января, температура воздуха в дневные часы составит от минус трех до минус одного градуса. Местами могут пройти ледяной дождь и снег, а также образоваться гололедица. В ночные часы термометры покажут минут шесть градусов.

В понедельник, 16 января, воздух днем прогреется от минус двух до нуля. Ночью похолодает до минус четырех — минус двух градусов. Временами возможен небольшой снег.

Во вторник и среду, 17 и 18 января, столбики термометров будут колебаться от минус четырех до плюс одного градуса. Ночью температура воздуха составит от плюс одного до минус пяти градусов, передает официальный сайт мэра Москвы.