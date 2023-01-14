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3 часа назад

Прогноз погоды: Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

Вечерняя Москваиещё 3

На следующей неделе в столицу придет небольшой потепление, днем столбики термометров смогут достигнуть отметки до одного градуса тепла. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 14 января.

Москвичам пообещали потепление на следующей неделе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в выходные, 14-15 января, температура воздуха в дневные часы составит от минус трех до минус одного градуса. Местами могут пройти ледяной дождь и снег, а также образоваться гололедица. В ночные часы термометры покажут минут шесть градусов.

В понедельник, 16 января, воздух днем прогреется от минус двух до нуля. Ночью похолодает до минус четырех — минус двух градусов. Временами возможен небольшой снег.

Во вторник и среду, 17 и 18 января, столбики термометров будут колебаться от минус четырех до плюс одного градуса. Ночью температура воздуха составит от плюс одного до минус пяти градусов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», что в эти выходные температура будет на пару градусов выше нормы. В некоторых частях города даже могут установиться положительные температуры.

Погода,Новости Москвы,Общество,Татьяна Позднякова,Правительство Москвы,
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