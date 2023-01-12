В Россию придут 60-градусные морозы

В ближайшие дни синоптики ожидают морозы до -60 градусов в ряде регионов России. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Сильнейшие морозы будут сохраняться в Якутии в ближайшие пять дней, а в Иркутской области, северных районах, температура будет опускаться до 58 градусов 12-14 января. Температура на 9 градусов ниже нормы и более прогнозируется в Оренбургской, Пензенской, Саратовской областях в ближайшие два дня», — сказал Вильфанд.
Согласно данным Гидрометцентра РФ, 13 и 14 января в ряде районов Якутии воздух охладится до -58…63 градусов. В Красноярском крае с 12 по 14 число также ожидается аномально низкая температура до -52…55 градусов. В Оренбургской и Пензенской областях прогнозируются холода от -26 до -30 градусов, а в Саратовской области — до -22 градусов.
Напомним, что в среду, 11 января, экстремально низкие температуры были зарегистрированы в якутском селе Оймякон — до -60 градусов. Незадолго до этого аналогичные показатели зафиксировали в Оленекском районе Якутии.