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52 минуты назад

Россиян предупредили о 60-градусных морозах

Лера Букина

В ближайшие дни синоптики ожидают морозы до -60 градусов в ряде регионов России. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Россию придут 60-градусные морозы
Фото: ТАССТАСС

«Сильнейшие морозы будут сохраняться в Якутии в ближайшие пять дней, а в Иркутской области, северных районах, температура будет опускаться до 58 градусов 12-14 января. Температура на 9 градусов ниже нормы и более прогнозируется в Оренбургской, Пензенской, Саратовской областях в ближайшие два дня», — сказал Вильфанд.

Согласно данным Гидрометцентра РФ, 13 и 14 января в ряде районов Якутии воздух охладится до -58…63 градусов. В Красноярском крае с 12 по 14 число также ожидается аномально низкая температура до -52…55 градусов. В Оренбургской и Пензенской областях прогнозируются холода от -26 до -30 градусов, а в Саратовской области — до -22 градусов.

Москвичей предупредили о новой волне экстремального холода

Напомним, что в среду, 11 января, экстремально низкие температуры были зарегистрированы в якутском селе Оймякон — до -60 градусов. Незадолго до этого аналогичные показатели зафиксировали в Оленекском районе Якутии.

Погода,Общество,Роман Вильфанд,
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