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4 часа назад

Прогноз погоды: В Москве в четверг ожидается до -7°С

Газета.Ru

Синоптики спрогнозировали, что в Москве и области в четверг, 12 января, будет до -7°С. В регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Также местами ожидается гололедица, свидетельствуют данные Гидрометцентра России. Согласно прогнозам специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -7...-5°С.

В Москве в четверг ожидается до -7°С
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ожидается южный ветер со скоростью 7–12 м/c. Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -8...-6°С. Ожидается южный, юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c. Атмосферное давление днем составит 758 мм рт. ст., а ночью — 755 мм рт. ст.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что москвичей, вероятно, в третьей декаде января ждет повторение экстремальных морозов.

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