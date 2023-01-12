В Москве в четверг ожидается до -7°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве и области в четверг, 12 января, будет до -7°С. В регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Также местами ожидается гололедица, свидетельствуют данные Гидрометцентра России. Согласно прогнозам специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -7...-5°С.
Ожидается южный ветер со скоростью 7–12 м/c. Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -8...-6°С. Ожидается южный, юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c. Атмосферное давление днем составит 758 мм рт. ст., а ночью — 755 мм рт. ст.
Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что москвичей, вероятно, в третьей декаде января ждет повторение экстремальных морозов.