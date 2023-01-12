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35 минут назад

Синоптики предупредили о 60-градусных морозах в ряде регионах России

Национальная Служба Новостейиещё 6

13 и 14 января в Якутии ожидаются морозы до 60 градусов мороза, в Иркутской области — до 58, в Красноярском крае с 12 по 14 января — до –55, сообщает ТАС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В Россию придут 60-градусные морозы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в Оренбургской и Пензенской областях прогнозируются холода от –26°C до –30°C, в Саратовской области — до –22°C.

Москвичей предупредили о новой волне экстремального холода

«Сильнейшие морозы будут сохраняться в Якутии в ближайшие пять дней, а в Иркутской области, северных районах, температура будет опускаться до 58 градусов 12-14 января. Температура на 9 градусов ниже нормы и более прогнозируется в Оренбургской, Пензенской, Саратовской областях в ближайшие два дня», — заявил синоптик.

В конце января в Москву могут вернуться экстремальные морозы. Но температура будет выше, чем в новогодние праздники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Погода,Общество,Роман Вильфанд,
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