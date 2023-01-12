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48 минут назад

Москвичей предупредили о новой волне экстремального холода

Елена Прошина

В конце января в Москву могут вернуться экстремальные холода. Такое заявление сделал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, передает «Лента.ру».

Москвичей предупредили о новой волне экстремального холода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что на этой неделе аномально холодная погода постепенно отступает, ее место могут занять слабые оттепели.

«Зона аномально холодной погоды, наблюдавшаяся в столичном регионе в новогодние праздники и последующие дни, покидает Москву», — отметил он и добавил, что уже сегодня температура вернется к отметке, которая соответствует климатической норме региона.

Леус добавил, что в конце этой недели и в начале следующей могут появиться слабые оттепели в сопровождении снега и мокрого снега.

Однако эксперт предупредил, что в конце января аномальные холода могут вернуться в Москву. При этом он считает, что температура все равно не опустится ниже отметки, достигнутой в период новогодних праздников. Леус подчеркнул, что делать прогнозы в этом направлении пока рано.

Москвичам пообещали потепление до нуля градусов на выходных

Погода,Новости Москвы,Аномальный холод,
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