Москвичей предупредили о новой волне экстремального холода

В конце января в Москву могут вернуться экстремальные холода. Такое заявление сделал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, передает «Лента.ру».

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Он отметил, что на этой неделе аномально холодная погода постепенно отступает, ее место могут занять слабые оттепели.

«Зона аномально холодной погоды, наблюдавшаяся в столичном регионе в новогодние праздники и последующие дни, покидает Москву», — отметил он и добавил, что уже сегодня температура вернется к отметке, которая соответствует климатической норме региона.

Леус добавил, что в конце этой недели и в начале следующей могут появиться слабые оттепели в сопровождении снега и мокрого снега.