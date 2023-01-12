Москвичей предупредили о новой волне экстремального холода

В конце января в Москву могут вернуться экстремальные холода. Такое заявление сделал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, передает «Лента.ру».
Он отметил, что на этой неделе аномально холодная погода постепенно отступает, ее место могут занять слабые оттепели.
«Зона аномально холодной погоды, наблюдавшаяся в столичном регионе в новогодние праздники и последующие дни, покидает Москву», — отметил он и добавил, что уже сегодня температура вернется к отметке, которая соответствует климатической норме региона.
Леус добавил, что в конце этой недели и в начале следующей могут появиться слабые оттепели в сопровождении снега и мокрого снега.
Однако эксперт предупредил, что в конце января аномальные холода могут вернуться в Москву. При этом он считает, что температура все равно не опустится ниже отметки, достигнутой в период новогодних праздников. Леус подчеркнул, что делать прогнозы в этом направлении пока рано.