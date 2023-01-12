Синоптик "Фобоса" предупредил о новой волне холодов в Москве

Синоптик, ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в разговоре с "Лентой.ру" сообщил, что москвичей, вероятно, в третьей декаде января ждет повторение экстремальных морозов.
Он подчеркнул, что зона аномально холодной погоды покидает Москву, а в конце недели возможны и слабые оттепели. В то же время он не исключил еще одной волны холода, которая может прийти в столицу в третьей декаде января. Однако, по словам синоптика, эта волна не будет такой же сильной, как в новогодние праздники.
Накануне главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что сильных морозов на Крещение в Москве в этом году не ожидается. Кроме того, в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 11:00 пятницы, 13 января.