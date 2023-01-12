Синоптик "Фобоса" предупредил о новой волне холодов в Москве

Он подчеркнул, что зона аномально холодной погоды покидает Москву, а в конце недели возможны и слабые оттепели. В то же время он не исключил еще одной волны холода, которая может прийти в столицу в третьей декаде января. Однако, по словам синоптика, эта волна не будет такой же сильной, как в новогодние праздники.