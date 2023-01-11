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5 часов назад

Январь стал самым пасмурным месяцем в 2022 году в Москве

Вечерняя Москваиещё 1

Январь стал самым пасмурным месяцем в 2022 году в Москве. Об этом сообщили на сайте «Метеоновости».

Январь стал самым пасмурным месяцем в 2022 году в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Уточняется, что в среднем за 12 месяцев солнце светит около 1740 часов. В прошлом году норма была превышена. Москвичи видели солнце 1934 часа.

Самым солнечным месяцем года оказался июль — тогда солнце светило 353 часа.

— А самым скупым на солнечные дни был январь 2022 года, солнце светило лишь 12 часов, что составляет лишь треть месячной нормы, — говорится в сообщении.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков накануне сообщил, что жители Москвы смогли увидеть в небе над столицей необычное оптическое явление — солнечное гало.

Солнечное гало — это атмосферное оптическое явление. Оно выглядит как свечение в форме дуги, круга или столба вокруг источника света.

До этого синоптик Александр Ильин сообщил «Вечерней Москве», что на Крещение в Москве стоит ожидать околонулевой температуры, а привычных крещенских морозов в этом году не будет. Кроме того, специалист отметил, что прогнозы погоды на Крещение меняются ежедневно. Более точные данные можно будет получить за неделю до праздника.

Погода,Новости Москвы,Александр Синенков,Александр Ильин,
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