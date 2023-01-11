Январь стал самым пасмурным месяцем в 2022 году в Москве. Об этом сообщили на сайте «Метеоновости».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Уточняется, что в среднем за 12 месяцев солнце светит около 1740 часов. В прошлом году норма была превышена. Москвичи видели солнце 1934 часа.

Самым солнечным месяцем года оказался июль — тогда солнце светило 353 часа.

— А самым скупым на солнечные дни был январь 2022 года, солнце светило лишь 12 часов, что составляет лишь треть месячной нормы, — говорится в сообщении.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков накануне сообщил, что жители Москвы смогли увидеть в небе над столицей необычное оптическое явление — солнечное гало.

Солнечное гало — это атмосферное оптическое явление. Оно выглядит как свечение в форме дуги, круга или столба вокруг источника света.