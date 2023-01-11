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1 час назад

«Положительная аномалия»: синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве на старый Новый год

Вечерняя Москва

Старый Новый год, в отличие от 1 января, не будет сопровождаться значительными температурными аномалиями. В ночь на 14 января в столице ожидается небольшой снег и слабый мороз. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Синоптик рассказала о погоде в Москве на старый Новый год
Фото: вечерняя москва вечерняя москва

— В ночь на субботу нас ждет местами небольшой снежок и легкий морозец — можно сказать, настоящая новогодняя погода, — рассказала синоптик.

Согласно прогнозу специалиста, температура в ночные часы составит минус 3–5 градусов, по области — до минус 8. Днем прогнозируются незначительное выпадение снега и температура около минус 2–3 градусов.

Отклонения от климатической нормы в этот день будут незначительными, подчеркнула Позднякова.

— Температура воздуха 14-го числа будет выше климатической нормы где-то на пару градусов. Так что если настоящий Новый год мы встречали с очень большой положительной аномалией и рекордно высокой температурой, то теперь положительная аномалия сохраняется, но погода будет больше соответствовать представлению о Новом годе, — подчеркнула синоптик.

Как отметила собеседница «ВМ», в этот день метеорологи не ждут порывистого ветра, при этом прогнозируется плотный южный ветер скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление на старый Новый год составит 753 миллиметра ртутного столба, что на пять единиц выше нормы, заключила эксперт.

Стоит помнить, что морозы способны негативно влиять на состояние кожи, а также могут привести к обморожению. «Вечерняя Москва» узнала у врача-дерматолога Татьяны Егоровой, как обезопасить себя и что делать при первых признаках обморожения.

Погода,Новости Москвы,Татьяна Егорова,Татьяна Позднякова,
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