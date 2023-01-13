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1 час назад

Прогноз погоды: В Москве ожидаются небольшой снег и до четырех градусов мороза

ТАССиещё 11

Облачная погода с небольшим снегом и гололедицей ожидается в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидаются небольшой снег и до четырех градусов мороза
Фото: ТАССТАСС

Днем в Москве будет от четырех до двух градусов мороза, в ночь на субботу - от минус пяти до минус трех градусов.

В Подмосковье дневная температура будет колебаться от минус шести до минус одного градуса, ночная - от семи до двух градусов мороза.

Скорость южного ветра не превысит 11 м/с.

"Местами небольшой снег. Гололедица", - говорится в сообщении.

"Желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 13:00 мск субботы.

Атмосферное давление составит в регионе 755 мм ртутного столба.

Погода,Новости Москвы,Прогноз погоды,
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