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59 минут назад

Прогноз погоды: На севере Иркутской области прогнозируют мороз до -57°С

Газета.Ru

На севере Иркутской области в Катангском районе в ночное время температура может опуститься до -57°С. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор области Игорь Кобзев.

Морозы до -57 градусов ожидаются в российском регионе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, на федеральных трассах работает более 150 единиц техники. Рабочие убирают снег и проводят противогололедную обработку. В регион пришел снежный фронт, осадки ожидаются в течение всего дня и ночью.

"После снегопада ударят морозы. В Иркутске ночью - до -35 градусов. А в Катанге также ночью - до -57 [градусов]", - заявил губернатор.

Ожидается, что холодный фронт продержится в Иркутской области до середины следующей недели.

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Ранее ветеринар Алексей Романов рассказывал, с какими собаками опасно выходить на мороз. По его словам, низкую температуру воздуха плохо переносят собаки, у которых отсутствует густая шерсть. Карманные собачки декоративных пород могут и вовсе серьезно пострадать. Их во время прогулки по морозу лучше держать на руках.

Погода,Общество,Игорь Кобзев,Алексей Романов,
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