Морозы до -57 градусов ожидаются в российском регионе

На севере Иркутской области в Катангском районе в ночное время температура может опуститься до -57°С. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор области Игорь Кобзев.

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По его словам, на федеральных трассах работает более 150 единиц техники. Рабочие убирают снег и проводят противогололедную обработку. В регион пришел снежный фронт, осадки ожидаются в течение всего дня и ночью.

"После снегопада ударят морозы. В Иркутске ночью - до -35 градусов. А в Катанге также ночью - до -57 [градусов]", - заявил губернатор.

Ожидается, что холодный фронт продержится в Иркутской области до середины следующей недели.