В Москве ожидается метель и до 10 градусов мороза

Облачная погода со снегом, метелью и гололедицей ожидается в среду в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем и ночью в столице температура составит от 10 до 8 градусов мороза.

В Подмосковье в дневные часы будет до 12 градусов мороза, ночью - до 13 градусов мороза.

"Небольшой снег, на западе области местами умеренный. Местами метель. Гололедица", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Московском регионе до 12:00 мск четверга.

Скорость порывов южного ветра местами может достигать 15 м/с.