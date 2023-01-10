Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности — главное управление МЧС России по республике объявило штормовое предупреждение в регионе 10 и 11 января из-за сильного ветра. Информация об этом появилась на сайте регионального ведомства.

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По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 10 января и в течение суток 11 января на полуострове ожидается усиление юго-восточного, восточного ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы будут достигать 25 метров в секунду.

В ведомстве обратили внимание, что в подобных метеоусловиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.

«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач», — добавили спасатели.